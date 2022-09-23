Подготовка к отопительному сезону в ДНР близится к завершению

В решении этого вопроса Республике очень помогают специалисты из России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подготовка к отопительному сезону в ДНР ведется в непростых условиях - это и большой износ инженерных сетей, местами достигающий 70-80%, и повреждения, которые регулярно получает инфраструктура в результате украинских обстрелов, и просто нехватка рабочих рук. В решении именно этой проблемы Республике очень помогают специалисты из России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он уточнил, что в социальной сфере общая готовность к зиме составляет порядка 96 процентов. Всего подготовлены около 2 тысяч объектов Республики, в том числе 480 школ, 488 детсадов, 318 медучреждений, а также 453 учреждений культуры.

- Общий процент готовности к отопительному сезону достаточно высокий. Работы продолжаются, - отметил премьер, подчеркнув при этом, что готовность некоторых объектов он проверит лично.

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