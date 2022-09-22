В ЛНР приговорили к 13 годам тюрьмы бывшего военнослужащего Республики, передавшего тайные сведения СБУ

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с лишением государственной награды ЛНР - медали «За веру и волю» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЛНР приговорили к 13 годам тюрьмы бывшего военнослужащего Республики, который выдал секретные данные украинской стороне. Об этом сообщили в Верховном суде Луганской Народной Республики.

Следствием было установлено, что в октябре 2020 года мужчина под предлогом выезда к матери, проживавшей в Харькове, был завербован украинскими спецслужбами. После этого он тайно пересек линию разграничения через реку Северский Донец и передал СБУ карту местности с нанесенными на нее отметками, информацию о расположении минных полей, боевых позиций армии ЛНР и ее вооружении, командирах и военнослужащих оборонного ведомства Республики.

- Сведения, выданные Г., позволили иностранному государству Украина в лице вооруженных формирований спланировать и организовать в период времени с октября 2020 года по январь 2021 года семь диверсионно-разведывательных операций с обходом минных заграждений в тыловую зону Луганской Народной Республики, - заявили в суде.

Теперь мужчину обвиняют в государственной измене. Сообщается, что он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с лишением государственной награды ЛНР - медали «За веру и волю».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР осудили минометчика украинского нацбата к восьми годам тюрьмы

Верховный суд ЛНР вынес приговор жителю Новоайдарского района (подробнее)