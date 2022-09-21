Глава ДНР заявил, что Украина готовит провокации на время референдума

Денис Пушилин заявил, что Киев будет пытаться сорвать референдум. Фото: АГ ДНР

Вооруженные формирования Украины попытаются совершить провокации во время проведения референдума в ДНР. Об этом сегодня заявил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

- Противник, если у него будет возможность, конечно, будет пытаться совершить провокацию на любом избирательном участке и попытаться сорвать референдум. У него это не получится, — сказал руководитель Республики.

Напомним, что на чрезвычайном пленарном заседании Народного Совета ДНР был принят закон о референдуме в Республике. Также назначены даты голосования — с 23 по 27 сентября. Накануне общественные палаты ДНР и ЛНР инициировали вопрос немедленного проведения референдума о вступлении Республик в состав РФ. Сегодня в своем обращении Президент России Владимир Путин поддержал решение Республик Донбасса.

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