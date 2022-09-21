Премьер ДНР назвал историческим моментом поддержку Владимиром Путиным решение о проведении референдума

Виталий Хоценко отметил значение референдума для становления Донбасса. Фото: Правительство ДНР

Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко назвал историческим моментом поддержку Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным решение о проведении референдума. А проведение референдума станет отправной точкой для нового этапа становления Донбасса.

- Сегодня исторический момент для Донецкой Народной Республики. Президент России Владимир Владимирович Путин поддержал решение людей, которые сделали свой выбор и отказались признавать себя частью антироссии, - заявил Хоценко.

Он отметил, что проведение референдума станет отправной точкой для нового этапа становления Донбасса, но уже в составе Российской Федерации.

- Россия - это культура, история, цивилизация, это социальное государство, где заботятся о маленьких и пожилых, защищают слабых, поддерживают талантливых. И Россия с нами! С каждым из нас! – подчеркнул председатель Правительства ДНР.

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