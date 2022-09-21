Глава ДНР объяснил, как смогут проголосовать на референдуме жители оккупированной Украиной территории Донбасса

Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении в состав РФ является восстановлением исторической справедливости. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что ЦИК Российской Федерации поможет организовать голосование на референдуме для граждан Республики, которые находятся на данный момент на территории России.

- Что касается голосования людей из Славянска, Краматорска, Артемовска, ряда других населенных пунктов под контролем Украины, которые смогли выехать в безопасное место – то ли на подконтрольную нам территорию, то ли на территорию Российской Федерации, – они смогут проголосовать, – сообщил Пушилин.

По его словам, для жителей Донбасса референдум о вхождении в состав Российской Федерации является восстановлением исторической справедливости и возвращением домой, а также вопросом нового уровня безопасности для граждан. Глава Республики акцентировал, что люди хотят отдать свой голос, чтобы быть вместе с Россией – это выбор, сделанный еще в 2014 году.

- Это исторический выбор, – подытожил Денис Пушилин.

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