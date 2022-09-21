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Общество21 сентября 2022 7:16

Глава ДНР объяснил, как смогут проголосовать на референдуме жители оккупированной Украиной территории Донбасса

Денис Пушилин сообщил, что ЦИК РФ поможет организовать голосование на территории России
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении в состав РФ является восстановлением исторической справедливости. Фото: АГ ДНР

Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении в состав РФ является восстановлением исторической справедливости. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что ЦИК Российской Федерации поможет организовать голосование на референдуме для граждан Республики, которые находятся на данный момент на территории России.

- Что касается голосования людей из Славянска, Краматорска, Артемовска, ряда других населенных пунктов под контролем Украины, которые смогли выехать в безопасное место – то ли на подконтрольную нам территорию, то ли на территорию Российской Федерации, – они смогут проголосовать, – сообщил Пушилин.

По его словам, для жителей Донбасса референдум о вхождении в состав Российской Федерации является восстановлением исторической справедливости и возвращением домой, а также вопросом нового уровня безопасности для граждан. Глава Республики акцентировал, что люди хотят отдать свой голос, чтобы быть вместе с Россией – это выбор, сделанный еще в 2014 году.

- Это исторический выбор, – подытожил Денис Пушилин.

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