Украинские боевики за сутки ранили шестерых мирных жителей ДНР

Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За минувшие сутки с 06:00 20 сентября по 06:00 21 сентября ВФУ 50 раз открывали огонь по территории ДНР Было выпущено 184 снаряда и мины. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

На донецком направлении противник применял - артиллерию 152 мм, танки, минометы 120 мм.

На ясиноватском – артиллерию 155 и 152 мм.

На горловском - артиллерию 155 и 152 мм.

Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Гольмовский, Зайцево, Горловка, Пантелеймоновка, Ясиноватая, Минеральное, Яковлевка, Каштановое, Макеевка (Кировский район), Александровка.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 6 гражданских лиц в Петровском, Куйбышевском и Кировском районах Донецка, а также в ранее освобожденной Новоандреевке.

Повреждено 21 домостроение в Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Россия, мы возвращаемся домой!»: Что говорят люди в Донбассе о референдуме по вхождению в состав РФ

«Комсомолка» запустила опрос и узнала у жителей, что они думают о референдуме, который состоится с 23 по 27 сентября (подробнее)