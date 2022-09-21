В Алчевске и Нижней Дуванке многочисленные разрушения после обстрелов из американской РСЗО HIMARS

Последствия обстрела Алчевска. Фото СЦКК ЛНР

Украинские боевики три раза за предыдущие сутки, 20 сентября, обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела по населенным пунктам Алчевск, Сватово и Нижняя Дуванка с применением американской РСЗО (реактивной системы залпового огня) M142 HIMARS. Было выпущено 10 ракет типа M31 GMLRS, - говорится в сообщении.

Так, вооруженные формирования Украины в 01:32 обстреляли густонаселенный центр Алчевска, выпустив по городу четыре ракеты. В результате в Алчевске были повреждены 11 многоквартирных жилых домов, 2 аптеки, магазин и кафе. А в селе Нижняя Дуванка частично разрушены детский сад, школа, производственные помещения агропредприятия.

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