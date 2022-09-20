В ДНР утвердили формулировку вопроса, который будет вынесен на референдум 23-27 сентября

Предложенную формулировку вопроса поддержали все восемь членов комиссии. Фото: ДАН

Центральная избирательная комиссия Донецкой Народной Республики утвердила формулировку вопроса, который вынесут на референдум 23–27 сентября. Соответствующее решение было принято членами Центризбиркома на прошедшем заседании.

- На референдум будет вынесен вопрос: «Вы за вхождение ДНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ?», - пояснил Глава ЦИК Владимир Высоцкий.

Данную формулировку вопроса поддержали все восемь членов комиссии.

Напомним, ранее Центризбирком ДНР утвердил список документов, необходимых для участия в голосовании на предстоящем референдуме о вхождении в состав России. В их число входит и украинский паспорт. Правда, для этого в документе должна быть отметка о регистрации по месту жительства в Республике.

Сообщалось также, что голосование пройдет в смешанном формате. На него будут отведены пять дней. Из них четыре дня - на голосование на придомовых территориях и всего один - на участках.

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