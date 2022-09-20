Проголосовать на референдуме в ДНР граждане смогут также по украинскому паспорту

Это будет многодневное голосование, исходя из необходимости соблюдения мер безопасности для жителей Фото: Александр КОЦ

В ДНР утвердили список документов, необходимых для участия в голосовании на предстоящем референдуме о вхождении в состав РФ. В их число входит и украинский паспорт. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

- Среди этих документов - паспорт ДНР, удостоверение личности офицера, военный билет солдата и офицера, адресная справка, паспорт Украины с отметкой о регистрации по месту жительства в ДНР, а также иной документ, удостоверяющий личность, который выдан уполномоченным на то органом, - проинформировал глава ЦИК Владимир Высоцкий.

Уточняется, что проголосовать граждане могут по одному из вышеперечисленных документов.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что отводят для голосования на предстоящем референдуме пять дней. Из них четыре дня - на голосование на придомовых территориях и всего один - на участках. Сообщалось также, что голосование пройдет в смешанном формате.

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