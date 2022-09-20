Руководитель Республики отметил, что медлить больше нельзя. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал жителей Республики проголосовать за ее вхождение в состав РФ. Он напомнил, что сегодня был принят закон и постановление, согласно которым референдум в Луганской Народной Республике пройдет с 23 по 27 сентября.

- Все мы долгие восемь лет ждали референдума о присоединении к России. Это была наша общая мечта и наше общее будущее. И вот это случилось: референдуму быть! - отметил Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.

Глава Республики подчеркнул, что медлить больше нельзя - сейчас бойцам ЛНР вместе с российской армией приходится противостоять не одной Украине, а целому блоку стран НАТО с их вооружением и ресурсами. Однако Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поможет освободить регион.

- Нет никаких сомнений в том, что эта цель спецоперации будет достигнута. Обратного пути уже нет. Только вместе и только с Россией мы выстоим и победим! - считает Глава ЛНР.

Леонид Пасечник призвал соотечественников сказать на референдуме свое «Да!» за будущее, за победу, за Россию.

- Я обязательно обращусь к президенту России Владимиру Владимировичу Путину как можно быстрее принять решение о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации по итогам референдума, - подчеркнул он.

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