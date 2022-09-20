Проголосовать на референдуме о присоединении к России жители ДНР смогут прямо у своего дома

Правом на участие в референдуме обладают граждане ДНР, которым на момент голосования исполнилось 18 лет Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике для жителей создадут максимально комфортные условия для голосования на предстоящем референдуме. Особый его порядок регламентирует принятый парламентом и подписанный главой государства закон «О Референдуме Донецкой Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации».

Данный закон закрепляет за участниками референдума право выразить свое мнение как непосредственно в помещении для голосования, так и вне его - в том числе на придомовых территориях, территориях общего пользования и в иных местах. Также свое волю жители могут изъявить в населенных пунктах, где отсутствуют специальные помещения для голосования.

Правом на участие в референдуме обладают граждане ДНР, в том числе пребывающие за пределами государства, которым на день голосования (включая также последний день) исполнилось 18 лет. Исключение составляют лица, которых суд признал недееспособными.

Полномочия по организации и проведению референдума возложены на Центральную избирательную комиссию.

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