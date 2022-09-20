Находящиеся за пределами ДНР и ЛНР жители Республик Донбасса смогут принять участие в референдуме о присоединении к РФ

Референдум по вхождению Республик Донбасса в состав России пройдет с 23 по 27 сентября. Фото: ДАН

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, находящиеся за пределами Республик Донбасса, смогут принять участие в референдуме по вхождению в состав Российской Федерации. Об этом говорится в принятых сегодня в ДНР и ЛНР законах «О референдуме по вхождению в состав РФ на правах субъекта РФ».

«Правом на участие в Референдуме обладают граждане Донецкой (Луганской) Народной Республики, в том числе находящиеся за пределами территории Донецкой (Луганской) Народной Республики, достигшие на день (последний день) голосования возраста 18 лет, за исключением граждан, признанных судом недееспособными», - говорится в тексте документа.

Напомним, что Центральные избирательные комиссии Республик Донбасса определят итоги референдума по вступлению в состав РФ не позже 2 октября.

Референдумы по вхождению в состав Российской Федерации в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пройдут с 23 по 27 сентября.

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