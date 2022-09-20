Союзные войска уничтожили за сутки более 80 украинских силовиков, их РСЗО и технику

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии продолжают продвигаться вперед Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Силы ДНР при поддержке российской армии продолжают продвигаться вперед, уничтожая живую силу и технику противника. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», семь единиц бронетанковой и автомобильной техники. Потери среди личного состава противника составили более 30 националистов, - отметил он.

Тем временем в армейском корпусе ЛНР потери ВСУ оценили в полсотни военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава, 6 бронетранспортеров, 2 долговременные огневые точки, 11 единиц специальной автомобильной техники, - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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