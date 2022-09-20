В Донецке уточнили, что при обстреле площади Бакинских Комиссаров 19 сентября на остановке погибли 9 человек

Все погибшие были совершеннолетними людьми Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число погибших в результате обстрела остановки общественного транспорта и прилегающей к ней территории в Куйбышевском районе Донецка 19 сентября составляет 9 человек. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на осведомленные источники.

Они заявили, что на данный момент подтверждена информация о 9 погибших, все они были совершеннолетними. Напомним, ранее сообщалось о том, что среди 13 погибших мирных жителей на площади Бакинских Комиссаров в Донецке были двое детей.

По словам источников, данные разнятся по причине того, что определить точное количество жертв обстрела было затруднительно из-за большого числа фрагментов тел.

Предоставленную информацию подтверждают также сводки Штаба теробороны и представительства ДНР в СЦКК. Согласно обнародованным ими данным, накануне в Республике погибли 10 человек в Донецке и Славном. В Славном сообщили об одном погибшем мирном жителе.

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