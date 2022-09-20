В Куйбышевском районе Донецка натовские снаряды повредили два многоквартирных дома и школу

По данным СЦКК, украинские войска возобновили обстрелы Донецка с 6 часов утра. Фото: t.me/dnronline
В результате обстрела ВСУ снарядами натовского образца в Куйбышевском районе Донецка получили повреждения 2 многоквартирных жилых дома - там выбито остекление в окнах. Кроме того, повреждена кровля и выбиты окна в здании средней школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
- Есть сведения о пострадавших. Информация уточняется, - написал мэр.
Отметим, ранее в мэрии уточнили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка (микрорайон Азотный) получили разрушения 3 частных дома. В одном из них зафиксировано прямое попадание с последующим возгоранием. В других - повреждены кровли, остекления окон, заборы и газовые трубы. В результате обстрела пострадала мирная жительница.
- Ранена женщина 1979 года рождения - госпитализирована в городскую больницу № 17, - проинформировал Кулемзин.
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