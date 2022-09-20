В Куйбышевском районе Донецка натовские снаряды повредили два многоквартирных дома и школу

По данным СЦКК, украинские войска возобновили обстрелы Донецка с 6 часов утра. Фото: t.me/dnronline

В результате обстрела ВСУ снарядами натовского образца в Куйбышевском районе Донецка получили повреждения 2 многоквартирных жилых дома - там выбито остекление в окнах. Кроме того, повреждена кровля и выбиты окна в здании средней школы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- Есть сведения о пострадавших. Информация уточняется, - написал мэр.

Отметим, ранее в мэрии уточнили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка (микрорайон Азотный) получили разрушения 3 частных дома. В одном из них зафиксировано прямое попадание с последующим возгоранием. В других - повреждены кровли, остекления окон, заборы и газовые трубы. В результате обстрела пострадала мирная жительница.

- Ранена женщина 1979 года рождения - госпитализирована в городскую больницу № 17, - проинформировал Кулемзин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донецке потушили пожар на рынке «Сокол»

ВСУ обстреляли улицу Петровского в Кировском районе (подробнее)