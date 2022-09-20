ВСУ при обстреле Стаханова в ЛНР повредили Дворец культуры, спортивную школу и швейную фабрику

Последствия обстрела города. Фото: СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию ЛНР четыре раза. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что под прицельным огнем противника оказались города Стаханов и Кременная, по которым были нанесены несколько массированных артиллерийских и ракетных ударов.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4 обстрела по населенным пунктам Стаханов и Кременная с применением артиллерийских орудий калибра 155 мм (16 снарядов) и американской РСЗО M142 HIMARS (4 ракеты типа M31 GMLRS), - заявили наблюдатели.

По данным представительства, в результате обстрела в Стаханове был разрушен целый ряд инфраструктурных объектов - детско-юношеская спортивная школа № 2, два магазина, а также повреждены Дворец культуры имени Горького, городское управление юстиции, швейная фабрика, отделение мобильной сети «МКС», котельная, салон красоты, СТО, два многоквартирных дома и 9 автомобилей.

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