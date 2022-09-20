В ДНР заявили, что общее количество жертв от атак ВСУ за 19 сентября составило 23 человека

Последствия сегодняшнего обстрела Куйбышевского района Донецка, в результате которого пострадала женщина. Фото: ТГ/Кулемзин

По оперативным линиям донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики за 19 сентября. Так, сообщается, что в городе Донецке получила ранения женщина 1979 года рождения.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 19 сентября 2022 года составляет 23 человека (10 погибли, 13 ранены). Информация продолжает поступать, - заявили наблюдатели.

По данным представительства, сегодня украинские боевики продолжили обстрелы Донецка с 6 часов утра. Под вражеским огнем находятся 2 района города - Киевский и Куйбышевский. В последнем под прицельным огнем ВСУ оказался поселок Азотный, где была ранена женщина 1979 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

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