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Политика20 сентября 2022 5:59

В ДНР заявили, что общее количество жертв от атак ВСУ за 19 сентября составило 23 человека

За сутки на территории Республики от обстрелов погибли 10 человек, еще 15 получили ранения
Ирина ДМИТРИЕВА
Последствия сегодняшнего обстрела Куйбышевского района Донецка, в результате которого пострадала женщина. Фото: ТГ/Кулемзин

Последствия сегодняшнего обстрела Куйбышевского района Донецка, в результате которого пострадала женщина. Фото: ТГ/Кулемзин

По оперативным линиям донецкого представительства в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики за 19 сентября. Так, сообщается, что в городе Донецке получила ранения женщина 1979 года рождения.

- Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак вооруженных формирований Украины за 19 сентября 2022 года составляет 23 человека (10 погибли, 13 ранены). Информация продолжает поступать, - заявили наблюдатели.

По данным представительства, сегодня украинские боевики продолжили обстрелы Донецка с 6 часов утра. Под вражеским огнем находятся 2 района города - Киевский и Куйбышевский. В последнем под прицельным огнем ВСУ оказался поселок Азотный, где была ранена женщина 1979 года рождения. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

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