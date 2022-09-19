Начать готовиться к референдуму по вступлению в состав России республикам Донбасса нужно вместе

Фото: Администрация Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин назвал обращения Общественных палат о проведении референдума по вопросу вступления в состав России отражением мнения донбасовцев, которое давно витает в воздухе.

- Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия необходимо синхронизировать, - Пушилин обратился к Пасечнику. – Такое предложение: объединить усилия сейчас Администраций Глав Республик, Аппараты парламентов, чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму.

Ранее общественная палата ДНР подготовила открытое обращение к Главе ДНР Денису Пушилину и Народному Совету с инициативой о проведении референдума по вопросу о вхождении Республики в состав России. С аналогичной инициативой выступила и Общественная палата ЛНР. На заседании инициативой группы общественного штаба референдума в Луганске зампредседателя Общественной палаты ЛНР Лина Вакулова отметила, что киевские националисты перешли все красные линии.

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