В Донецке назвали виновников сегодняшнего артудара по площади Бакинских Комиссаров

Последствия обстрела Куйбышевского района. Фото: СЦКК ДНР

ВФУ обстреляли площадь Бакинских Комиссаров в Донецке с позиций в районе Галициновки. Уточнили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Зона ответственности 56-й Отдельной мотопехотной бригады (командир - полковник Сирченко Сергей Анатольевич, начальник артиллерии 56 ОМПБР – полковник Пучков Артем Юрьевич), - говорится в сводке.

- В результате обстрела погибли 9 человек: женщина 1973 г.р., мужчины 1959, 1978, 1965, 1956, 1981 г.р. Анкетные данные еще трех погибших, из-за сильной деформации тел, установить на данный момент не представляется возможным. Ранения различной степени тяжести получили 8 гражданских лиц: женщины 1986, 1951, 1965, 1966, 1990,1989 и 1976 г.р., мужчины 1960 и 1987 г.р., - сообщили в СЦКК.

Зафиксированы повреждения: пр. Александра Матросова, 5 (ясли-сад № 51), пр. Богдана Хмельницкого, 1 (ТЦ «Дивный город»); пр. Богдана Хмельницкого, 2 (магазин «Джем», поврежден автомобиль); пр. Панфилова, 112 «в» (магазин «Золушка», «Гриль»); пр. Офицерский, 72 («Свежее мясо»); пр. Александра Матросова, 1 (прямое попадание в многоквартирный дом, поврежден газопровод); ул. Цимлянская, 8, 10, 12 (многоквартирные дома).

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