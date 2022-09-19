Общественная палата ДНР выступила за проведение немедленного референдума о вступлении Республики в Россию. Фото: ДАН

Общественная палата ДНР подготовила открытое обращение к Главе ДНР Денису Пушилину и Народному Совету с инициативой о проведении референдума по вопросу о вхождении Республики в состав России. Об этом передает Донецкое агентство новостей из зала заседания Общественной палаты.

Единогласно поддержанный документ подписал председатель Общественной палаты Александр Кофман.

- Обращаюсь к вам от всех граждан ДНР, кто остался здесь жить, работать, воспитывать детей и защищать Донбасс. Все они в один голос говорят об одном: настало время решительных действий, - говорится в тексте. - Все мы давно чувствуем и знаем, что Донбасс - это Россия, мы воюем за это долгих восемь лет, мы ежедневно терпим за это удары по нашим домам, улицам, больницам, школам и детским садам. Пора стереть несуществующую границу между нашими государствами, как она давно стерта в наших сердцах и провести референдум о вопросе вхождения Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации.

Мы хотим, чтобы между нами и Украиной пролегала граница РФ! Мы хотим вновь стать частью одной большой Родины - России. Народ Донбасса это заслужил!

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