В ДНР вернули электричество в 94-й освобожденный населенный пункт

Энергетики возвращают свет в паузах между обстрелами. Фото: Министерство угля и энергетики ДНР

Региональная энергопоставляющая компания восстановила энергоснабжение еще одного населенного пункта. Жители села Равнополь в Волновахском районе Республики наконец-то смогли включить свет в своих домах. Об этом сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

Чуть ранее частично было подано напряжение и в расположенные неподалеку села Ивановка и Новопавловка, - говорится в сообщении ведомства.

На сегодня энергетики восстановили энергоснабжение 94 городов и сел на освобожденной территории.

Тем временем, ВСУ ведут целенаправленный огонь по электрическим подстанциям, высоковольтным линиям электропередачи, объектам водоснабжения ДНР с целью полностью ограничить ресурсы для проживания мирных жителей.

- Энергетики, можно сказать, находятся на передовой, стараясь максимально быстро восстановить энергоснабжение в районах, пострадавших от боевых действий. В некоторых районах люди сидят по два-три месяца без электроэнергии. И восстановить ее не можем: как только мы там появляемся, сразу начинаются атаки, - отметил министр угля и энергетики ДНР Андрей Чертков.

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