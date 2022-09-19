Через подвергшуюся артудару ВСУ площадь Бакинских Комиссаров в Донецке возобновили движение троллейбуса

Один из снарядов прилетел на придомовую территорию, прилегающую к площади Бакинских комиссаров. Фото: «Донбасс решает»

Временно приостановленное движение троллейбусного маршрута №14 в районе площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка восстановлено. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«КП» сообщала, что украинские боевики обстреляли площадь Бакинских комиссаров в столице Республики. Погибли тринадцать мирных жителей, в том числе двое детей, еще восемь – ранены. Снаряды НАТОвского 155-го калибра попали в пятиэтажку на Матросова, ряд магазинов и на остановку общественного транспорта. Украинские боевики наносят удары по жилым кварталам со своих позиций в оккупированном Нетайлово.

Ранее сообщалось, что под артиллерийский обстрел украинских боевиков попал и Киевский район, в стороне «Маяка». Под огнем продолжает находиться Петровский район столицы ДНР. ВСУ без разбора ведут огонь по гражданским объектам и инфраструктуре.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУ ударили пятью американскими ракетами HIMARS по гражданской инфраструктуре Стаханова в ЛНР

В результате обстрела ряд зданий разрушены до основания (подробнее)