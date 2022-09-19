В Донецке потушили пожар на рынке «Сокол». Фото: МЧС ДНР

Пожар на рынке «Сокол» в Донецке (микрорайон Текстильщик) потушили огнеборцы МЧС ДНР. Об этом сегодня сообщила пресс-служба спасательного ведомства.

- В 11.40 на линию «101» поступило сообщение о пожаре на хозяйственном рынке «Сокол», расположенном на улице Петровского Кировского района города Донецка. К месту вызова незамедлительно направлены два пожарно-спасательных отделения. По прибытии установлено горение двух контейнеров в результате попадания взрывоопасного предмета. В 13.13 пожар был ликвидирован, - рассказали в МЧС Республики.

Ранее глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что пожар в торговых рядах на рынке «Сокол» (Текстильщик) произошел из-за обстрела вооруженных формирований Украины (ВФУ). В это же время ВФУ обстреляли площадь Бакинских Комиссаров в центре Донецка. 13 человек погибли, еще 8 – ранены.

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