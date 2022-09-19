ВСУ выпустили по Стаханову пять американских ракет типа M31 GMLRS из РСЗО HIMARS

Удар нанесен по гражданской инфраструктуре. Фото: Администрация Стаханова

Ночью 19 сентября вооруженные формирования Украины нанесли удар американскими ракетами типа M31 GMLRS из реактивной системы залпового огня HIMARS по гражданской инфраструктуре города Стаханов. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.

- Разрушены: Стахановская комплексная детско-юношеская спортивная школа №2, два объекта розничной торговли, - говорится в сообщении. - Получили повреждения: Городской дворец культуры имени Горького, городское управление юстиции, швейная фабрика, отделение обслуживания абонентов мобильной сети «МКС», котельная, салон красоты, СТО и девять легковых автомобилей, два многоквартирных жилых дома.

Мэр Стаханова Сергей Жевлаков заявил, что в городе нет военных – все они уже давно на передовой.

- Думают, тут военные? А здесь дети занимаются. Разгромили учреждение, спортзал, бокс, тяжелая атлетика. Здесь на третьем и четвертом этаже занимались дети, рисовали, лепкой занимались. К сожалению, нет ни чести, ни совести у тех, кто занимается обстрелами мирных городов Донбасса, - заявил Жевляков.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецк под украинским обстрелом из натовской артиллерии: На площади Бакинских Комиссаров погибли 13 мирных жителей, в том числе двое детей

Украинские боевики с самого утра бьют по столице Республики 155-миллиметровыми натовскими боеприпасами (подробнее)