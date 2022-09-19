Пушилин – об обстреле Бакинских Комиссаров в Донецке: Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных жителей

ВСУ обстреляли площадь Бакинских Комиссаров. Фото: t.me/Донецк
Сегодня, 19 сентября, тринадцать мирных жителей погибли в результате удара украинских боевиков по площади Бакинских Комиссаров в центре Донецка.
- Донецк вновь содрогнулся от взрывов снарядов, от горя и боли. 155-мм натовские снаряды, по предварительным данным, убили 13 мирных граждан. Украинские нелюди намеренно стреляли по местам скопления мирных людей: остановка общественного транспорта, магазин, банк. Они хотят нас уничтожить, сломить. Не выйдет. Не время говорить. Время бить в ответ. Враг не останется безнаказанным, - сообщил в своем телеграм-канале Глава ДНР Денис Пушилин.
Руководитель Республики выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, что на остановке Бакинские Комиссары погибли двое детей. На месте ЧП работают экстренные службы.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Донецк под украинским обстрелом из натовской артиллерии: На площади Бакинских Комиссаров погибли 13 мирных жителей, в том числе двое детей
Украинские боевики с самого утра бьют по столице Республики 155-миллиметровыми натовскими боеприпасами (подробнее)