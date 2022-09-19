В Донецке на остановке площадь Бакинских Комиссаров погибли двое детей

Мирные жители погибли и во дворе пятиэтажки № 112 по проспекту Панфилова. Фото: «Донбасс решает»

Среди погибших сегодня на площади Бакинских Комиссаров в Донецке – двое детей. Об этом сообщил вице-спикер Народного Совета ДНР Сергей Прокопенко.

- Среди погибших двое детей, - констатировал он.

«КП» сообщала, что сегодня украинские боевики обстреляли площадь Бакинских Комиссаров в Донецке. По предварительным данным, погибли тринадцать мирных жителей. Украинские боевики с позиций в Нетайлово наносят удары по жилым кварталам Куйбышевского района Донецка из вооружения НАТО калибром 155 миллиметров.

Напомним, что в Донецке из-за артудара по площади Бакинских Комиссаров приостановили движение троллейбусов через нее.

Ранее сообщалось, что под артиллерийский обстрел украинских боевиков попал и Киевский район, в стороне «Маяка». Под огнем продолжает находиться и Петровский район столицы ДНР.

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