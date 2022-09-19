В Донецке из-за артудара по площади Бакинских Комиссаров приостановили движение троллейбусов через нее

Из-за украинского обстрела на площади Бакинских Комиссаров больше десятка трупов. Фото: Телеграм мэра Донецка Алексея Кулемзина

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что из-за обстрела ВСУ центра Куйбышевского района временно приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке площадь Бакинских Комиссаров.

«КП» сообщала, что сегодня, 19 сентября, украинские боевики обстреляли площадь Бакинских Комиссаров в Донецке. По предварительным данным, погибли тринадцать мирных жителей.

- Украинские боевики с позиций в Нетайлово продолжают наносить удары по жилым кварталам Куйбышевского района города с применением артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров, - сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

Под обстрел вооруженных формирований незалежной попало жилье и гражданская инфраструктура. Снаряды попали и в магазин «Джем». Большинство мирных жителей погибли на ступеньках торговой точки и прямо в помещении «Джема». На месте ЧП работают экстренные службы.

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