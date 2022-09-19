В Волновахском районе 6-летний ребенок ранен в результате детонации ВОП

Детонация этого взрывоопасного предмета привела к ранению ребенка. Фото: МВД ДНР

В поселке Донское Волновахского района 6-летний ребенок получил осколочное ранение обеих голеней в результате срабатывания ВОП. Об этом сегодня сообщили в МВД ДНР.

Четверо детей возрастом от 6 до 10 лет решили построить шалаш во дворе своего дома и стали для этого искать подручные материалы.

- Недалеко от игровой площадки ребята нашли неизвестный металлический предмет в форме трубки, который с интересом рассматривали и вертели в руках. Когда предмет стал издавать шипящий звук, дети испугались и выбросили его в сторону. Произошел взрыв, в результате которого чего шестилетний ребенок получил осколочное ранение обеих голеней, - рассказали в пресс-службе главка.

Правоохранители проводят регулярную профилактическую работу с детьми и подростками, напоминая правила поведения при обнаружении потенциально опасных предметов. В случае обнаружения таких предметов необходимо незамедлительно сообщить о находке по телефонам 102 или 101 и постараться ограничить доступ прохожих в опасную зону.

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