ВСУ обстреливают Донецк, Макеевку и Ясиноватую из НАТОвского вооружения

Украинские боевики продолжают обстреливать Донецк, Макеевку и Ясиноватую из НАТОвского вооружения. Об этом сегодня сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

Последствия обстрелов. Фото: СЦКК ДНР

- Вооруженные формирования Украины (ВФУ) с позиций в Орловке ведут обстрел жилых кварталов Киевского района города с применением артиллерии НАТО калибром 155 миллиметров, - говорится в сообщении.

Также, по данным Штаба территориальной обороны, ВФУ с позиций в Орловке нанесли удар по Червоногвардейскому и Кировскому районам Макеевки. Оттуда же они ведут беспорядочный огонь по жилым кварталом Ясиноватой, Минерального и Яковлевки. В каждом случае использовано НАТОвское вооружение.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности. При необходимости, переместитесь в укрытие, - обратились в горожанам в штабе.

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