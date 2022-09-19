В ДНР на АЗС снова подорожал бензин

Проблемы с поставками горючего власти обещают решить в течение нескольких дней. Фото: Архив «КП»

С 19 сентября цена бензина на заправках в ДНР снова повысилась. Об этом сообщили в Республиканской топливной компании.

- Бензин марки А-95 подорожал на рубль и теперь стоит 47 рублей за литр, цена бензина А-92 и А-100 выросла на два рубля - до 44 и 65 рублей за литр соответственно, - отмечается в сообщении.

Отметим, что стоимость дизельного топлива и газа при этом прежняя - 58 и 26 рублей. В предыдущий раз цены менялись 10 сентября. Тогда бензин марки А-95 подорожал на два рубля, а А-92 - на рубль.

Ранее «КП» сообщала, что в Республику сегодня ночью завезут 3,5 тысяч тонн топлива. Проблемы с поставками горючего власти обещают решить в течение нескольких дней. Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко информировал, что в ДНР накануне завезли пять тысяч тонн горючего. По его словам, также оплачена поставка 20 тысяч тонн топлива, которая сможет покрыть создавшийся дефицит.

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