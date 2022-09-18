ВФУ ранили десятилетнюю девочку в Куйбышевском районе Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские боевики открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего два мирных жителя получили ранения, в том числе девочка 2012 года рождения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— По улице Туманяна повреждения получил детский сад №221. По улице Шахтерской славы ранена девочка 2012 года рождения, — отметили в ведомстве.

Кроме того, ранения получил мужчина 1953 года рождения по улице Туманяна.

Повреждения получили четыре многоквартирных дома, у них посечены фасады, остекление и цоколь. Также поврежден автомобиль.

Напомним, что украинские боевики открывали огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка. В Петровском районе ранения получили пятеро мирных жителей, включая двух детей. В Кировском районе в результате обстрела произошло обрушение в квартире на втором этаже. Пострадавшую мирную жительницу удалось спасти и госпитализировать.

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