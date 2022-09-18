Мирную жительницу в Кировском районе Донецка достали из-под завала

Обстрелы районов Донецка не прекращаются даже в выходные дни
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Кировскому району Донецка, в результате чего один взрывоопасного предмет попал в трехэтажный дом на улице Прудовая. Произошло обрушение в квартире на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики.
— По прибытии к месту происшествия сотрудники МЧС обнаружили под завалами женщину. При помощи спец. техники спасатели демонтировали обрушенную железобетонную плиту и помогли женщине выбраться из-под завалов, — отметили в спасательном ведомстве.
В МЧС также подчеркнули, что дополнительно к месту вызова была направлена тяжелая специальная аварийно-спасательная машина. Пострадавшую передали сотрудникам скорой медицинской помощи, а позже доставили в больницу.
Кроме того, в Кировском районе по улице Дагестанской ранен мужчина 1979 года рождения.
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