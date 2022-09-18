ВФУ ранили двух детей на западе Донецка

В здании администрации района повреждено остекление. Фото: Кулемзин/ТГ
Вооруженные формирования продолжают обстреливать прифронтовой Петровский район Донецка, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
— При обстреле Петровского района города ВФУ ранили двух девочек 2006 и 2007 годов рождения, — отметили в ведомстве.
Напомним, что ранее число жертв украинской агрессии в прифронтовом районе возросло до трех. Ранения получили женщины 1991, 1952 и 1971 годов рождения. В СЦКК ДНР отметили, что обстрел района ведется с позиций украинских боевиков, расположенных в населенных пунктах Красногоровка и Первомайское. ВФУ используют артиллерию образца НАТО калибром 155 мм.
Кроме того, в результате обстрелов повреждения получило здание администрации района, школа №101 и Дворец культуры имени Г. И. Петровского.
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