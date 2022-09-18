Число жертв при обстреле колонии в Еленовке возросло

Осколки, найденные после обстрела поселка украинскими боевиками. Фото: Кулемзин/ТГ

Возросло число военнопленных, пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками исправительной колонии в Еленовке. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— В результате обстрела погиб один пленный — украинский военнослужащий, еще пять пленных ранены, им была оказана вся необходимая медицинская помощь, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в колонии погиб один военнопленный, и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Вооруженные формирования Украины обстреляли колонию с применением артиллерии НАТО калибром 155 мм. Всего было выпущено три снаряда.

Напомним, что украинские боевики уже не первый раз открывают огонь по территории исправительного учреждения. В результате прошлого обстрела в колонии погибли 40 человек, и еще десятки получили ранения различной степени тяжести.

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