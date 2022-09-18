Число жертв в результате обстрела Петровского района возросло до трех

В здании администрации Петровского района выбило стекла. Фото: Кулемзин/ТГ

В Петровском районе Донецка возросло число раненых мирных жителей в результате обстрела. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— В Петровском районе ранения получили женщины 1952 и 1971 годов рождения, — отметили в ведомстве.

Также в районе обесточено 26 трансформаторных подстанций, без электроэнергии остаются 2400 абонентов.

Напомним, что ранее стало известно об одной пострадавшей мирной жительнице Петровского района 1991 года рождения. Вооруженные формирования Украины начали обстрел района около 07:30, за несколько часов было выпущено более 20 снарядов калибром 155 и 152 мм. Повреждения получили здания администрации Петровского района, школы №101 и Дворца культуры имени Г. И. Петровского

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