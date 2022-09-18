В Петровском районе Донецка ранена мирная жительница

ВФУ выпустили более 20 снарядов по Петровскому району с самого утра. Фото: Кулемзин/ТГ
Фото: Виктория ПОДАРОВА
Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Петровскому району Донецка, в результате чего ранение получила девушка 1991 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Повреждения получили здания администрации Петровского района, школы №110 и Дворца культуры имени Г. И. Петровского по улицам Петровского, Карамзина и Архитекторов, — отметили в ведомстве.
В СЦКК подчеркнули, что обстрел района начался в с 07:30 утра. За четыре часа украинские боевики выпустили порядка 21 снаряда калибром 155 и 152 мм. Обстрел ведется с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Красногоровка.
Кроме того, в Кировском районе Донецка обесточены 14 трансформаторных подстанций, без напряжения 1300 абонентов Кировского РЭС.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВФУ вновь обстреляли колонию в Еленовке, ранены четверо военнопленных
Один человек погиб (подробнее)