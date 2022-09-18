ВФУ вновь обстреляли колонию в Еленовке, ранены четверо военнопленных

ВФУ в который раз обстреляли исправительную колонию в Еленовке Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Украинские боевики в очередной раз открыли огонь по исправительной колонии в Еленовке. В результате обстрела ранения получили военнопленные. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четверых военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии, — отметили в Штабе.

В ведомстве также подчеркнули, что вооруженные формирования Украины продолжают применять артиллерию НАТО калибром 155-мм при обстрелах жилых кварталов и гражданской инфраструктуры Республики.

Напомним, что в июле украинские боевики уже обстреливали колонию в Еленовке. Удар по объекту велся предположительно из американской установки HIMARS. Тогда в результате обстрела погибли около 40 пленных, еще десятки были ранены. Украинские боевики открыли огонь по колонии ночью.

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