Украинские боевики нанесли удар по улице Университетской в Донецке, разбиты жилые дома

Жителей просят не покидать своих домов и укрытий и быть предельно осторожными. Фото: Штаб теробороны ДНР

По сообщениям местных жителей, под обстрел в центре Донецка попал район улицы Щорса и проспект Богдана Хмельницкого. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По данным СЦКК обстрел центра Донецка ведется из населенного пункт Нетайлово. Стреляют из артиллерии, поставленной странами НАТО калибром 155 мм, - проинформировал он.

Тем временем в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявили, что украинские боевики нанесли удар по улице Университетской в Донецке, там разбиты жилые дома.

Напомним, ранее в СЦКК сообщили, что с наступлением темноты ВСУ продолжили обстрелы Донецка. Под вражеским огнем находятся Петровский, Киевский, Куйбышевский, Ленинский район (населенный пункт Еленовка) и Калининский районы столицы. По ним стреляют из артиллерии, поставленной странами НАТО калибром 155 мм, а также 152-миллиметровыми снарядами.

Жителей просят не покидать своих домов и укрытий и быть предельно осторожными, так как обстрелы города продолжаются.

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