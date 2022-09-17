ВСУ ранили ребенка в Никольском

Один из украинских снарядов ранил девочку Фото: Олег УКЛАДОВ

Украинские боевики нанесли удар по селу Никольское в ДНР.

- Ранена девочка 2014 года рождения, - сообщили в Штабе территориальной обороны Республики.

Тем временем в СЦКК сообщают, что с наступлением темноты украинские боевики продолжили обстрелы Донецка. Под вражеским огнем находятся Петровский, Киевский, Куйбышевский, Ленинский район (населенный пункт Еленовка) и Калининский районы столицы. По ним стреляют из артиллерии, поставленной странами НАТО калибром 155 мм, а также 152-миллиметровыми снарядами.

- По уточненной информации, сегодня днем в Куйбышевском районе во дворе многоквартирного дома погиб мужчина 1973 года рождения, - проинформировал в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он просит жителей не покидать своих домов и укрытий и быть предельно осторожными, так как обстрелы Донецка продолжаются.

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