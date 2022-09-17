В Мариуполе установили памятник Александру Невскому

Открытие памятника приурочили ко Дню города Фото: Александр ИВАНОВ

В освобожденном Мариуполе установили памятник святому благоверному князю Александру Невскому - защитнику русской земли. На церемонии его открытия присутствовали мэр города Константин Иващенко и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Уточняется. что изготовлением и монтажом скульптуры занимались специалисты из Северной столицы России. Накануне они провели завершающие работы по установке мемориальных досок и вымостили площадку под монументом. Торжественное открытие приурочили ко Дню города.

- В этом году мариупольцы встречают праздник в непростой обстановке. В это непростое время мы подставили братское плечо. Вместе заново отстраиваем и возвращаем город к нормальной жизни. Мариуполь возродится как современный, комфортный, курортный и промышленный центр на берегу Азовского моря, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В том, что недалеко то время, когда возродится былая слава прекрасного портового города, убежден и мэр Константин Иващенко.

- Несмотря на сложную обстановку, мы остаемся командой, плечом к плечу идем к нашей мечте и строим наш новый Мариуполь! - заявил он по случаю праздника.

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