Вечером под обстрел ВСУ попал Куйбышевский район Донецка, погиб мужчина

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка. По улице Вахрушева погиб мужчина 1972 года рождения. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

По поступившей информации стало известно, что ВСУ начали обстрел этого района города в 17:33. Как заявили в представительстве Республики в СЦКК, по мирным жителям были выпущены 3 снаряда калибром 155 мм. В 17:50 украинские боевики выпустили еще 3 снаряда образца НАТО калибром 155 мм.

Однако на этом обстрел не завершился.

- По данным СЦКК украинские фашисты продолжают обстрел Куйбышевского района. В 18:10 выпущено еще 4 снаряда образца НАТО калибром 155 мм, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Напомним, сегодня днем массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ поверглась также западная часть Донецка - Петровский район. Украинская армия вела огонь по этой части города со стороны подконтрольной ей Красногоровки, откуда были выпущены не менее двадцати снарядов калибром 152 мм. В результате обстрела скончался мирный житель.

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