Мирный житель скончался на западе Донецка в результате обстрела украинских боевиков

Обстрелы города не прекращаются
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Сегодня днем массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ поверглась также западная часть Донецка - Петровский район. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинская армия вела огонь по этой части города со стороны подконтрольной ей Красногоровки, откуда были выпущены не менее двадцати снарядов калибром 152 мм.
В результате обстрела скончался мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.
- В результате обстрела Петровского района погиб мужчина, - проинформировал он.
Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.
Напомним, сегодня ВСУ обстреляли самый центр Донецка - Ворошиловский район. Под огнем украинских боевиков погибли четверо дончан и были ранены восемь человек, в том числе венесуэльский журналист.
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