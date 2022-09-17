Мирный житель скончался на западе Донецка в результате обстрела украинских боевиков

Обстрелы города не прекращаются Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня днем массированному артиллерийскому удару со стороны ВСУ поверглась также западная часть Донецка - Петровский район. По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, украинская армия вела огонь по этой части города со стороны подконтрольной ей Красногоровки, откуда были выпущены не менее двадцати снарядов калибром 152 мм.

В результате обстрела скончался мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Петровского района погиб мужчина, - проинформировал он.

Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Напомним, сегодня ВСУ обстреляли самый центр Донецка - Ворошиловский район. Под огнем украинских боевиков погибли четверо дончан и были ранены восемь человек, в том числе венесуэльский журналист.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Горловке погибли трое и ранены 11 мирных жителей

ВФУ обстреляли Никитовский район города (подробнее)