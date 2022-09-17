В центре Донецка обнаружили осколки от снарядов французской гаубицы «CAESAR»

По центру Донецка были выпущены порядка 13 артиллерийских снарядов. Фото: Штаб теробороны ДНР

На месте обстрела в центре Донецка были найдены следы от вооружения противника натовского образца. В частности, на местах прилетов обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы «CAESAR», - проинформировал он.

Известно также, что на месте происшествия уже работает опергруппа представительства Республики в СЦКК. После проведения экспертизы она установит точный калибр вооружения, который использовали при обстреле Донецка ВСУ.

Отметим, ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что сегодня украинские войска несколько раз обстреляли Ворошиловский район Донецка снарядами калибром 155 мм натовского образца.

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