В Мариуполе началось строительство нового микрорайона

Большая стройка в городе продолжается. Фото: скриншот из видео t.me/solntsev_dnr
Строительство нового микрорайона начато в Мариуполе. Помимо 11 девятиэтажных домов, он будет включать школу, два детских сада, поликлинику и медицинский центр. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства ДНР Евгений Солнцев.
— Жилой комплекс займет участок в 134 га и будет иметь самодостаточную инфраструктуру. Здесь также будет физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном, — отметил зампред.
Солнцев подчеркнул, что во дворах обустроят детские и спортивные площадки, возле домов сделают парковки.
Напомним, что после освобождения в Мариуполе развернулась большая стройка. Ранее в городе началось строительство нескольких высотных домов на улице Покрышкина. Вокруг жилмассива также обустроят социальную инфраструктуру, в том числе укрепят береговую линию реки Кальчик, которая протекает неподалеку.
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