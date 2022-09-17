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Политика17 сентября 2022 13:15

ВФУ обстреляли Кременную в ЛНР, пострадал один мирный житель

По населенному пункту выпустили два артиллерийских снаряда
Виктория ПОДАРОВА
Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Республик

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Республик

Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике. В результате обстрела пострадал мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— По предварительной информации, один мирный житель получил ранения, а также поврежден жилой дом, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что обстрел начался около 13:20. По населенному пункту было выпущено два снаряда калибром 155 мм. Напомним, что вчера в результате теракта в Луганске в результате теракта погибли Генпрокурор ЛНР и его заместитель.

Тем временем в Донецкой Народной Республике украинские боевики обстреляли центр столицы. По предварительным данным четыре человека погибли, еще три — получили ранения. Один из украинских снарядов упал на крышу здания администрации Ворошиловского района

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