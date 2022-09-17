ВФУ обстреляли Кременную в ЛНР, пострадал один мирный житель

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Республик

Украинские боевики открыли огонь по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике. В результате обстрела пострадал мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

— По предварительной информации, один мирный житель получил ранения, а также поврежден жилой дом, — отметили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что обстрел начался около 13:20. По населенному пункту было выпущено два снаряда калибром 155 мм. Напомним, что вчера в результате теракта в Луганске в результате теракта погибли Генпрокурор ЛНР и его заместитель.

Тем временем в Донецкой Народной Республике украинские боевики обстреляли центр столицы. По предварительным данным четыре человека погибли, еще три — получили ранения. Один из украинских снарядов упал на крышу здания администрации Ворошиловского района

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