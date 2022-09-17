Глава ДНР включил в зону влияния Донецка и Шахтерска освобожденные села

Еще четыре села вошли в зону влияния и ответственности Республики. Фото: НМ ДНР

Денис Пушилин подчинил администрациям Шахтерска и Донецка недавно освобожденный села. Соответствующий Указ №575 опубликован на сайте Главы Донецкой Народной Республики.

— Освобожденные населенные пункты Новополь и Времевка, ранее временно находившиеся под контролем Украины, временно включены в зону влияния и ответственности администрации Донецка, — сказано в сообщении.

Кроме того, села Николаевка и Николаевка Вторая временно подчинены администрации Шахтерска.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с сегодняшнего дня.

Напомним, что ранее Денис Пушилин сообщил о тяжелых боях на севере Донецкой Народной Республики. Глава Республики подчеркнул, что противник не оставляет попыток прорвать оборону. За вчерашний день вооруженные формирования Украины шесть раз пытались нападать в направлении Александровки и Крынок.

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