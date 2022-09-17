На севере ДНР продолжаются тяжелые бои, ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону союзников

Самый волнующий вопрос - это север ДНР, где линия фронта сейчас достаточно динамичная. Фото: УНМ ДНР

На севере ДНР продолжаются тяжелые бои - украинские войска не оставляют попыток прорвать оборону союзников. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин в своем вечернем видеообращении.

- Самый волнующий вопрос - это север ДНР, где линия фронта достаточно динамична. Противник не оставляет попыток нападения на наши населенные пункты, только за сегодняшний день противник шесть раз пытался нападать в направлении Александровки и Крынок, - рассказал он.

По словам Пушилина, союзным войскам противостоят инструкторы НАТО, которые, по сути, руководят сейчас украинскими подразделениями.

- Поэтому нашим ребятам непросто, но они ведут себя весьма достойно, выдерживают удары противника и сами наносят огневые поражения по разным направлениям, - отметил Глава ДНР.

Руководитель Республики также уточнил, что вчера происходили серьезные боестолкновения в восточной части Яровой, где ситуация сейчас весьма неоднозначная. При этом успехов, хоть и небольших, войска русской коалиции добились в продвижении на артемовском направлении.

На остальных участках фронта обстановка осталась без изменений.

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