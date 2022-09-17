В ДНР для мобилизованных граждан обнулили связанный со списанием по кредитам подоходный налог

Призывников освободят от уплаты налога Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике обнулили для мобилизованных граждан подоходный налог на доход, связанный со списанием денежных обязательств по кредитам. Соответствующий указ подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

Уточняется, что данное решение касается тех, кто был призван для прохождения военной службы в рядах Народной милиции Республики, а также других воинских формирований и органов.

Для таких граждан установлена льгота в виде определения ставки по подоходному налогу в размере 0% на доход, связанный со списанием обязательств по кредитным договорам.

Указ вступил в законную силу 16 сентября. Отметим также, что его действие распространяется на правоотношения, которые возникли с 18 февраля.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР национализировали все имущество украинских операторов мобильной связи, расположенное в освобожденных районах Республики. Соответствующее решение принял Государственный комитет обороны страны.

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