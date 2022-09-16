В ДНР национализировали имущество украинских мобильных операторов

Теперь все вышки закреплены за государственным унитарным предприятием ДНР «Республиканский оператор связи» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ДНР национализировали все имущество украинских операторов мобильной связи, расположенное в освобожденных районах Республики. Соответствующее решение принял Государственный комитет обороны страны.

В опубликованном им постановлении говорится про обращение в госсобственность объектов телекоммуникационной сети мобильной связи, базовых станций и их составных частей, оборудования, движимого и недвижимого имущества, товарно-материальных ценностей и других материальных и нематериальных активов украинских ЧАО «Киевстар», ООО «Лайфселл» и ООО «Тримоб».

Теперь их имущество закреплено за государственным унитарным предприятием ДНР «Республиканский оператор связи».

Постановление принято и вступило в законную силу с 15 сентября.

Тем временем в ЛНР оператор мобильной связи «Мобильные коммуникационные системы» запустил новые базовые станции в населенных пунктах освобожденных Маровского и Троицкого районов Республики - селах Курячевка (2G), Сычанское (2G, 4G) и Воеводское (2G). Дополнительная базовая станция заработала также в поселке Белокуракино (2G).

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