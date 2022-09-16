Примерно 50 000 абонентов Донецка обесточат на время проведения ремонтных работ 17 сентября

Света не будет с 9:00 до 15:00. Фото: mintek-dnr.ru

В Донецке на время проведения ремонтных работ 17 сентября от электроснабжения отключат примерно 50 000 абонентов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, в каких именно районах столицы будет ограничено электроснабжение.

- По информации Кировских электрических сетей завтра, 17 сентября, с 9:00 до 15:00 в связи с ремонтными работами будут отключены от электроснабжения частично Петровский, Кировский и Ленинский районы - примерно 50 000 абонентов, - проинформировал он.

Отметим, что по данным администрации, сейчас в городе остаются без электроэнергии 1220 бытовых абонентов. Свет в домах людей отсутствует по причине обстрела Петровского района Донецка, поселка городского типа Александровка и села Кременец.

Тем временем в ЛНР более 6 тысяч жителей были обесточены из-за автоматических отключений линий электропередач. На энергоснабжении населенных пунктов сказалась непогода.

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